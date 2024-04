Caltanissetta | Reddito di cittadinanza come bancomat | chiesto giudizio per 104 percettori

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Inchiesta della Procura diper truffa allo Stato. La Procura dihail rinvio aper truffa allo Stato di 104del Redditto diaccusati di simulare acquisti utilizzando la tessera del sussidioun.Secondo l’accusa i titolari di quattro negozi ‘compiacenti’ invece di vendere prodotti avrebbero dato loro soldi contanti, in cambio avrebbero trattenuto il 10-15% della somma ‘spesa’.Sono 153 i capi di imputazione contestati nella richiesta di rinvio afirmata dal sostituto procuratore agli imputati dal sostituto Stefano Salicano e vistata dal procuratore aggiunto Santo Roberto Condorelli. Il procedimento, è stato ...

