Calendario Preolimpico europeo lotta 2024 | programma | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo aver chiuso senza pass per Parigii Mondiali senior 2023, l’Italia dellasi appresta ad affrontare il torneodi qualificazione olimpica, che si disputerà a Baku, in Azerbaigian: la manifestazione si terrà da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Saranno infatti tre le giornate di gare, una per stile, nelle quali saliranno sulle materassine le 18 categorie di peso olimpiche di greco-romana,femminile e stile libero, che entreranno in scena in quest’ordine. Tutti i giorni qualificazioni dalle 08.30 italiane e semifinali per il pass olimpico dalle 16.00 italiane: l’Italia si presenta all’appuntamento con 16 azzurri al via. Saranno in gara nello stile libero Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Benjamin Honis (97 kg) ed Abraham Conyedo (125 kg), nella greco-romana ...