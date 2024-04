Calendario Europei trampolino Guimaraes 2024 ginnastica | programma | orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilcompleto deglididi, inda mercoledì 3 a domenica 7 aprile a, in Portogallo: ecco le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la ventinovesima edizione della rassegna continentale, che oltre alle medaglie mette in palio anche la qualificazione per Parigi. L’Italia si presenta al via, tra i senior, con Marco Lavino, Samuele Patisso Colonna, Isabella Murgo, Sofia Pellissier e Chiara Cecchi. STREAMING E TV – Tutte le gare saranno visibili sulla piattaforma a pagamento Gymtv.online. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, ildettagliato delle ...