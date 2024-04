Calciomercato Real Madrid | offerta per Reece James La decisione

Novità per il Calciomercato del Milan , con l’accordo trovato con il Real Madrid per il futuro di Alex Jimenez. Ecco i dettagli La stagione non è ancora finita e il Milan si sta giocando traguardi ... (dailymilan)

Milan e Real Madrid hanno trovato un nuovo accordo per il Riscatto di Álex Jiménez : il classe 2005 resterà in rossonero con nuove condizioni (pianetamilan)

Gudmundsson, Inter pronta a battere la Juve: Carboni al Genoa - L'Inter sarebbe in vantaggio sulla Juventus nella corsa all'acquisto del cartellino di Albert Gudmundsson, attaccante classe 1997 del Genoa e della nazionale islandese: come riportato da ...tuttojuve

Juventus, idea Lacroix: per il difensore del Wolfsburg è sfida con il Milan - La corsa Champions non ferma il mercato della Juventus. Così la Signora, incassato il biglietto per il Mondiale per club a 32 squadre e in attesa di quello per il ritorno nell’Europa che conta, si pre ...gazzetta

L'indiscrezione fa "tremare" il Napoli: "Osimhen al Psg" - Secondo l'avvocato Dario Canvoi, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l'intreccio degli attaccanti a livello europeo coinvolgerebbe il bomber del Napoli. Se Mbappè è diretto al Real, Osimhen potrebbe ...corrieredellosport