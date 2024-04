Calciomercato Milan | Moncada non molla Lacroix Ecco il costo

(Di mercoledì 3 aprile 2024)continua a tenere caldo il nome diin chiave mercato. Il difensore francese del Wolfsburg rimane un obiettivo del. IlIlsonda il mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Il club rossonero sa bene che in estate dovrà investire parte del budget stanziato per un centrale difensivo giovane e di livello. Nella lista degli obiettivi c’è il nome di Maxence. Il difensore francese classe 2000 del Wolfsburg è considerato un profilo ideale con caratteristiche che farebbero al caso del. Già a gennaio il calciatore era stata cercato, ma ogni operazione verrà fatta solo in estate.ha il contratto in scadenza con il club tedesco nel giugno del 2025. Insomma, il Wolfsburg non dovrebbe richiedere per ...

Calcio: Coppa Italia, stasera in campo Fiorentina-Atalanta - Tra i convocati tornano Bonaventura, che era squalificato in campionato contro il Milan, e Christensen, reduce da un lungo stop per un intervento al ginocchio. Martinez Quarta, acciaccato, potrebbe ...ansa

Niente Inter, “vicino alla firma col Milan”: pronto un triennale - Tottenham e altre grandi del calcio europeo. Facendo riferimento a quanto riportato dalla medesima fonte, però, la volontà della prima punta Milanese è sempre stata quella di legarsi al Milan per ...interlive

Di Lorenzo Milan: non solo la Premier League anche una rivale di Serie A sul difensore - Giovanni Di Lorenzo, accostato anche al Calciomercato Milan, può lasciare il Napoli. In tal senso piace in Premier League ma non solo Il futuro del capitano del Napoli, Giovanni di Lorenzo, potrebbe ...milannews24