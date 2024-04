Calciomercato Milan | Mike Maignan spara alto per il rinnovo | cosa filtra da Milanello?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 3 aprile 2024), il portiere rossoneroper ildi contratto: eccodalle parti diello… In casasi guarda con grande attenzione alla situazione dei rinnovi di contratto. Se da una parte c’è cauto ottimismo per il prolungamento dell’accordo tra il club di via Aldo Rossi e Theo Hernandez, dall’altra c’è un’operazione un po’ più difficile da risolvere nell’immediato. Parliamo del portiere. Il suo contratto scadrà nel 2026, ma in casa rossonera c’è la volontà di prolungare fino al 2028 per mettersi al riparo da possibili offerte di squadre europee. C’è, però, distanza per quanto riguarda l’ingaggio. Sì, ...