Calciomercato Milan | Matteo Gabbia è diventato una certezza Il punto sul futuro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il difensore del, si è rivelato un elemento di assoluta affidabilità. Una vera e propria. E il suosembra scritto Partito dalle retrovie per diventare un elemento fondamentale di questoha saputo sfruttare a dovere il suo ritorno alnel gennaio scorso. Richiamato dal prestito al Villarreal come soluzione tampone visti gli enormi problemi in difesa (ricordate i tanti infortuni?), il difensore classe ’99 ha conquistato la fiducia di Pioli e di tutti i compagni.ha raccolto sin qui 11 presenze in campionato, di cui 8 da titolare, con una rete messa a segno nella gara contro il Frosinone vinta per 3-2 al Benito Stirpe. In Europa League, contando anche ...

Calcio: Coppa Italia, stasera in campo Fiorentina-Atalanta - Tra i convocati tornano Bonaventura, che era squalificato in campionato contro il Milan, e Christensen, reduce da un lungo stop per un intervento al ginocchio. Martinez Quarta, acciaccato, potrebbe ...ansa

Niente Inter, “vicino alla firma col Milan”: pronto un triennale - Tottenham e altre grandi del calcio europeo. Facendo riferimento a quanto riportato dalla medesima fonte, però, la volontà della prima punta Milanese è sempre stata quella di legarsi al Milan per ...interlive

Di Lorenzo Milan: non solo la Premier League anche una rivale di Serie A sul difensore - Giovanni Di Lorenzo, accostato anche al Calciomercato Milan, può lasciare il Napoli. In tal senso piace in Premier League ma non solo Il futuro del capitano del Napoli, Giovanni di Lorenzo, potrebbe ...milannews24