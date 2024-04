Calciomercato Milan – Lacroix si avvicina | i rossoneri puntano a prenderlo a

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Blitz tedesco delper Maxencedel Wolfsburg, obiettivo diper rinforzare la difesa in estate. La situazione

Calciomercato Milan , da Joshua Zirkzee a Youssouf Fofana : Geoffrey Moncada si prepara a costruire la squadra per il prossimo scudetto … Il Calciomercato si avvicina sempre di più e in casa Milan la ... (dailymilan)

A piccoli passi verso i due obiettivi stagionali rimasti nel mirino dei rossoneri. Dopo essere stati eliminati dalla Champions League e dalla Coppa Italia, i meneghini si sono qualificati per i ... (metropolitanmagazine)

Milan e i numeri del derby, tabù da sfatare. Inter incubo rossonero - Come ricorda la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il derby in programma lunedì prossimo, 22 aprile, a San Siro alle 20.45 sarà il primo derby del 2024 tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Si ...sportpaper

Abodi propone la Carta dei Doveri per i giocatori: “No a scommesse, droghe e piattaforme pirata” - Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha intenzione di introdurre un nuovo documento per tutti i giocatori delle leghe professionistiche: "Una ...fanpage

Mercato Juve, idea Lacroix per sostituire Bremer: costa 20 milioni di euro - Con il contratto in scadenza nel giugno del 2025, il giovane difensore del Wolfsburg sarebbe il sostituto ideale del brasiliano ...it.blastingnews