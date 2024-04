Calciomercato Milan | Alessandro Buongiorno si allontana Il motivo

(Di mercoledì 3 aprile 2024), il difensore del Torinosidalla formazione rossonera: i motivi sono puramente economici “Per noi è un pilastro molto importante e l’obiettivo è di trattenerlo al Toro e di farlo continuamente giocare con noi. E’ qui da quando aveva 7 anni e io mi auguro che vada avanti per molto tempo“. Aveva esordito così il presidente del Torino Urbano Cario ai nostri microfoni, sulle possibili voci di mercato riguardanti. Parole che con il passare delle settimane si stanno, sempre di più, rivelando corrette. Partiamo, però, dalle basi. Ilin estate potrebbe far fronte all’addio di Simon Kjaer, il cui contratto non dovrebbe essere rinnovato. C’è, quindi, la necessità di acquistare un ...

Calciomercato Milan , da Joshua Zirkzee a Youssouf Fofana : Geoffrey Moncada si prepara a costruire la squadra per il prossimo scudetto … Il Calciomercato si avvicina sempre di più e in casa Milan la ... (dailymilan)

Juventus, idea Lacroix: per il difensore del Wolfsburg è sfida con il Milan - La corsa Champions non ferma il mercato della Juventus. Così la Signora, incassato il biglietto per il Mondiale per club a 32 squadre e in attesa di quello per il ritorno nell’Europa che conta, si pre ...gazzetta

Calciomercato Milan: quattro colpi per un Diavolo da scudetto. Le PRIORITÀ - L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul Calciomercato Milan, che ha intenzione di costruire nel corso della prossima estate una squadra che sia in grado di andare a competere fino ...milannews24

‘Doveva rinnovare con noi’: Milan beffato, la trattativa sfuma all’ultimo | È pronto per il salto finale - Mancava un passo alla firma, sembrava tutto fatto. Milan beffato alle battutte finali: la trattativa è sfumata ...ilgiornaledellosport