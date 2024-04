Calciomercato com – Milan | il destino di Pioli è nelle mani di Ibrahimovic | perché i numeri da scudetto possono non bastare|Primapagina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 2024-04-03 10:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: Inon mentono quasi mai. E raccontano molto chiaramente come ilabbia cambiato decisamente marcia in un girone di ritorno e in un 2024 non così lontani per rendimento rispetto a quelli della macchina perfetta che è stata sin qui l’Inter. 31 i punti raccolti10 partite disputate sin qui dalla 20esima giornata in avanti dalla formazione di Simone Inzaghi, lanciatissima verso la conquista dello, 26 quelli dei rossoneri dopo il successo esterno di Firenze, il quarto consecutivo per la squadra di Stefano. Se la media per partita della capolista della Serie A è esagerata (3.1), addirittura migliore di quella del Napoli campione d’Italia nella ...

