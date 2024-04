Calcio | si gioca la Coppa di Eccellenza Atletico Bmg a Solbiate Arno per cercare l’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Caccia al. Mercoledì diper l’Bmg di scena a, a due passi da Varese, in casa dellase. C’è da ribaltare il 2-1 in favore dei lombardi maturato nell’andata della semifinale nazionale didi. Fischio di inizio alle 15 al Chinetti, con Farsi che stavolta, rispetto all’andata, avrà la rosa al completo. Torna, soprattutto, Sciacca in attacco e il tecnico suona la carica alla vigilia. "Sappiamo il valore del nostro avversario – sottolinea il tecnico – ma sappiamo benissimo quanto ci giochiamo in questi 90 minuti e faremo di tutto per conquistare la finale". Novanta minuti che potrebbero valere la serie D. Nel caso infatti in cui l’Bmg superasse il turno e, nell’altra ...