Calcio Napoli | acquisto di Osimhen | De Laurentiis interrogato dai pm di Roma

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il presidente del, Aurelio De, è arrivato da pochi minuti in Procura, a, per esserenell’ambito dell’indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’dell’attaccante Victornel 2020 dalla squadra francese del Lille. Per questa vicenda, nel gennaio scorso, i pm di piazzale Clodio hanno sollecitato per il patron dele altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

