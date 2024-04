Calcio | Juve Vlahovic Gruppo e mentalità giusta | avanti così

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'attaccante serbo dopo la vittoria con la Lazio in Coppa Italia: "Il gioco ci ha premiato" ROMA - "Il, la, il gioco di squadra ci hanno premiato.!". Lo scrive su Instagram l'attaccante serbo dellantus Dusan, autore ieri sera del gol del 2-0 con cui

Il presidente del Calcio Napoli è pronto ad affidare la direzione dell’area tecnico-sportiva del Calcio Napoli a chi da anni è anima e cervello della Juve ntus Next Gen. Aurelio De Laurentiis è ... (2anews)

Ascolti tv 2 aprile 2024. Salutate le feste di Pasqua si torna alla solita routine. Gli impegni di lavoro e quelli scolastici hanno travolto gli italiani che in serata hanno potuto concedersi un ... (ilcorrieredellacitta)

Maxence Lacroix , difensore centrale del Wolfsburg, è un obiettivo di Milan e Juventus per il prossimo calciomercato estivo. La situazione (pianetamilan)

Giuntoli glissa su Manna e fissa gli obiettivi della Juve da qui a giugno - È un Cristiano Giuntoli piuttosto trattenuto quello intervistato ieri dai giornalisti di Sport Mediaset prima del Calcio d'inizio di Juventus-Lazio. Il dirigente bianconero non solo non ha commentato ...msn

Lazio, Tudor deve guarire il mal di gol: “Giocatori ancora legati alle cose del passato”. E ora l’esame derby - Però c'è un dettaglio non trascurabile con cui i biancocelesti dovranno fare i conti: in questa stagione, la Juve solo una volta in 33 partite ufficiali ha perso con due gol di scarto, contro il ...repubblica

Previsioni azioni Milano: Juventus FC, SS Lazio - In Coppa Italia la Juve ipoteca il passaggio alla finale. Previsioni azioni Milano concentrate sulla Coppa Italia e in particolare sulla sfida tra le uniche due squadre di Calcio italiane quotate in ...fxempire