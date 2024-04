Calcio dilettanti | turno infrasettimanale per Eccellenza e Promozione La Correggese prova lo sgambetto alla capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo la sosta pasquale, mercoledì di ripartenza (ore 20.30) coldiche entrano nel rush delle ultime 5 gare. Già dal pomeriggio (ore 15.30) fari puntati sulla volata a 3 per il primato del girone B in cui l’Arcetana scende per prima in campo per ospitare la mina vagante Castelnuovo Rangone che nel girone di ritorno ha raccolto un pari sul campo dellae ha battuto la Vianese. A stretto giro la regina Bibbiano/San Polo deve fare risultato a Camposanto contro i biancoverdi della Virtus impelagati in zona play-out: mister Tedeschi dovrà reinventare la formazione a cause delle assenze per squalifica del poker Benassi-Errigo-Lucchini-Macca, mentre è in dubbio il centrocampista Finocchio. Chiude la serie in serata la Vianese che attende il Vezzano del ...