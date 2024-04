Calcio | Camerun Brys è il nuovo commissario tecnico

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il 61enne allenatore belga, alla sua prima esperienza in Africa, prende il posto di Song ROMA - Marcè ildel. Il 61enne allenatore belga prende il posto di Rigobert Song, che lo scorso 29 febbraio ha visto scadere il suo contratto un mese dopo l'eliminazione d

Ha dichiarato di avere 17 anni, ma in realtà nessuno gli ha creduto e l'inganno è presto venuto fuori. Si chiama Wilfried Nathan Douala il calciatore finito al centro di un'indagine della ... (liberoquotidiano)

Il Camerun sogna l’arrivo di Mourinho in panchina: lui smentisce, ma Eto’o può convincerlo - Eto'o starebbe provando a convincere Mourinho a diventare il nuovo commissario tecnico del Camerun: lo Special One smentisce ma freme per tornare subito ...fanpage

"Voglio allenare, va bene ovunque" e in Camerun sognano. Ma Mourinho smentisce contatti - "Non ho un club, sono libero ma voglio lavorare, la prossima estate voglio lavorare. Un ritorno in Portogallo Il Calcio è la mia vita, posso.tuttomercatoweb

Ziliani: "Non è uno scherzo. Dal Calcio italiano è tutto: avanti tutta contro il razzismo" - È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. A riguardo il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani scrive su X ...tuttonapoli