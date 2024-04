(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Spezia, 3 aprile 2024 - Con due giornate di anticipo il Sansi laurea campioneC. Vittoria decisiva contro Real Bozi-Pizza Gourmet per 10-3, trascinati dalle cinque reti di Garzia Loza. La squadra di Ramirez ha dominato il campionato con ben 74 reti segnate, 14 vittorie e 1 sola sconfitta. Il secondo posto è occupato da Sorbolo che ha la meglio su Stella Rossi Scoglietti con un netto cinque a zero. Quarta vittoria consecutiva per Bon Sti Chi: in evidenza Dova Nicholas autore di una tripletta. InB, le reti di Nicolantonio, Cenderello e Fresco portano i tre punti e il primo posto in classifica ai Belini Frizzanti. Continua intanto la striscia positiva la Polisportiva Discovery: 1-0 contro l'ex capolista Lakomitiv grazie alla rete di Del Freo. Torna al successo Real Prulla contro la ...

Sono aperte le iscrizioni al torneo di Calcio a 5 organizzato dallo staff di Campionato Spezzino in collaborazione con Aics ed in programma dal 25 marzo al 26 aprile al centro sportivo La Pianta ... (sport.quotidiano)

Calcio a 7 Aics: il San Marco conquista il titolo della Serie C - A due turni dalla fine del Campionato Spezzino i Belini Frizzanti balzano in vetta alla B. Piccolo faro ok in A ...lanazione

Obiettivo Interregionali di Calcio a 5, Nd Trasporti e Gran Caffè a tutta forza - La Spezia, 2 aprile 2024 – Ha preso il via, al centro sportivo La Pianta 310, il torneo di Calcio a 5, che permetterà alle prime due classificate di accedere agli Interregionali Tosco-Liguri Aics, in ...lanazione

Aics Lucca, Santa Maria del Giudice vince nel recupero e allunga - Il Santa Maria del Giudice nel recupero vince 3-1 (doppietta di Benucci e Cretella) sui Randagi Apuani e va a +5 in classifica sui Gatti Randagi con una partita in più. Nell’altro recupero Barga ...luccaindiretta