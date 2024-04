Cagliari vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Confronto interessante tra i sardi che stanno lottando per la salvezza e i bergamaschi in corsa per il quarto posto.vssi giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 18 presso l’Unipol Arena CALIARI VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi si sono allontanati dai bassifondi della classifica, ma la salvezza è ancora tutta da conquistare. La squadra di Ranieri ha infatti appena due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, ma il rendimento delle ultime cinque giornate, con otto punti conquistati, fa ben sperare Grazie alla vittoria esterna di Napoli, i bergamaschi possono ancora dire la loro in ottica quarto posto, distante ora sette punti ma con una partita da recuperare. La squadra di Gasperini dovrà però ...