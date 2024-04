Buongoverno Tour al cantiere fino a domenica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Proseguirannole visite guidate aldel. Il celebre ciclo dell’Allegoria ed Effetti del Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti, nella sala della Pace del Museo Civico, è tornato visitabile a Pasqua e, viste le numerose prenotazioni, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare le visite guidate. Sarà nuovamente possibile ammirare uno tra i maggiori capolavori dell’arte italiana di tutti i tempi, dal ponteggio allestito per l’intervento in atto. Il ciclo è infatti oggetto dall’aprile 2022 di un un complesso progetto condotto dal Comune con la Soprintendenza. Dopo una preliminare fase diagnostica l’intervento è entrato nella fase operativa propedeutica alle operazioni di restauro. Nel corso delle pause delle lavorazioni è possibile per il pubblico poter accedere al ...