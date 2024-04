Buon compleanno! Le frasi ad effetto | originali e indimenticabili per fare gli auguri a… chi volete voi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 aprile 2024), scritta in italiano o nella versione inglese, è un grande classico per dimostrare che sì, ci siamo ricordati di augurare una splendida giornata ad amici e colleghi che compiono gli anni. Ma per una persona speciale – best friend, sorella, figlia, fidanzato o marito – si puòdi più con una frase ad. Specializzato inromantici è Ryan Reynolds che ha infilato una serie diadper la sua Blake Lively. Scriveva così alla compagna per il suo. «L’unica cosa irrevocabilmente mia al mondo è l’amore, l’apprezzamento e lo stupore che provo per questa persona. Essere testimone della sua vita è ...