Bufera Iginio Massari | cliente infuriata | “Rivoglio i soldi”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 aprile 2024)al centro di una polemica sui social network, una suasi infuria contro lo chef: “” Se non si tratta di una vera e propria polemica social allora poco ci manca. Fatto sta, però, che il protagonista in questione è uno degli chef e personaggi televisivi più importanti italiani. Ovviamente stiamo parlando diche è finito nella. Cosa è successo? Il tutto arriva da un post pubblicato su “X” da parte di una utente. Anzi, a dire il vero, si tratterebbe di una presuntache ha puntato il dito contro l’imprenditore.(Ansa Foto) Cityrumors.itMotivo? A quanto pare, a distanza di qualche giorno da Pasqua, non ...