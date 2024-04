Brutta prova per gli esterni Zedadka e Celia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una preoccupante involuzione dal punto di vista fisico e tattico. Se le due settimane di sosta dovevano servire per consentire a Carrera e il suo Ascoli di fare dei passi avanti sotto il profilo del gioco, nel ko contro lo Spezia invece i bianconeri hanno mostrato degli inspiegabili passi indietro. I numerosi errori commessi non hanno potuto nascondere anche le enormi difficoltà mostrate dalla squadra nella tenuta agonistica, soprattutto al rientro in campo dopo l’intervallo per la seconda e decisiva frazione di gara. Da quel momento in poi, tolta la disattenzione commessa sull’azione del nuovo vantaggio ligure, sono state comunque tante le cose non andate per il verso giusto. A partire dalla mancata reazione fino all’ingresso di tutti i subentrati: nessuno di loro ha impattato nella maniera giusta. Quella formazione corta, compatta e aggressiva è letteralmente sparita dal campo col ...