Bronte | assunto da poco ruba nel reparto macelleria | denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Da circa due mesi i titolari di un supermercato dicercavano di venire a capo all’ammanco di merce dal, in particolare dal laboratorio nel quale venivano confezionati i preparati di carne. Nonostante loro non lasciassero mai sguarnita l’attività, avevano notato che i barattoli dei vari condimenti e il budello per insaccare le salsicce non bastavano mai per le preparazioni quotidiane, quindi, sospettando di essere vittime di furto, hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri del locale Comando Stazione, i quali hanno subito avviato un’indagine, servendosi anche dei filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. L’attività investigativa ha permesso ai militari di risalire ad un impiegato, un 45 enne di Paternò,proprio pochi mesi prima, il ...