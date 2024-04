Brocci | l’uomo che inventò l’Eroica La bellezza epica regalata al mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Su una cosa sono certo: che se avessimo una decina di Giancarlo, ben distribuiti nei vari settori della nostra economia territoriale, camperemmo di rendita per almeno tre generazioni. Ci siamo letti tutta la vita di questo geniale personaggio, che ama nascondersi dietro le proprie idee, come fanno quelli che firmano opere e poi le fanno camminare da sole: la normalità fa grandi certi uomini. Eccolo ritratto "sul luogo del delitto" da Augusto Mattioli. Si tratta delle Strade Bianche del 2017.è l’esploratore del Chianti, capace di inventarsi ciò che già c’era a disposizione: una terra magnifica, strade panoramiche, biciclette, appassionati di ogni generazione, dal professionista all’ultimo degli amatori. Insomma, un cuoco che aveva già gli ingredienti. Ma ha saputo metterli insieme come nessuno mai. Tutto qui. Dicono che ogni idea è ...