Borsa | Milano chiude in rialzo | +0 | 45%

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Piazza Affari ha chiuso la seduta in. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,45% a 34.480 punti.

Si conferma positiva Piazza Affari dopo oltre 5 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,3% a 34.428 punti. Si stabilizza a 146,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali ... (quotidiano)

conferma no il rialzo i principali listini europei con gli indici Usa territorio positivo. Sullo sfondo c'è la questione dei tassi nel giorno in cui prende nuovamente la parola il presidente della Fed ... (quotidiano)

Borsa: Europa positiva nel finale, bene New York, Milano +0,3% - Borse europee positive nel finale, mentre a New York il Dow Jones (+0,2%) e il Nasdaq (+0,5%) procedono in cauto rialzo. Madrid guadagna lo 0,5%, Francoforte lo 0,38%, Milano lo 0,35%, Parigi lo 0,3% ...ansa

Borsa: Milano tiene (+0,3%), sprint di Fineco, giù Stellantis - Si conferma positiva Piazza Affari dopo oltre 5 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,3% a 34.428 punti. Si stabilizza a 146,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali ...ansa

Borsa Milano poco mossa dopo calo inflazione zona euro, bene banche, in rally Fineco - Milano (Reuters) - Piazza Affari conferma il timido recupero dopo il calo della vigilia, sostenuta dai bancari, in un contesto di borse europee che mostrano una scarsa reazione positiva ...it.investing