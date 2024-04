(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ha chiuso inPiazza Affari (+0,45% a 34.480 punti) tra scambi brillanti per 2,85 miliardi, inferiori però ai 3,5 miliardi della vigilia. Ha chiuso inma sotto quota 146 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, attestandosi a 145,4 punti, contro i 141 dell'apertura odierna e i 144 della chiusura precedente. In crescita di 1,2 punti il rendimento annuo italiano al 3,84%, mentre quello tedesco ne ha persi 0,3 al 2,39%. Sugli scudi(+5,97%), spinta daldella raccomandazione degli analisti di JpMorgan di 'acquistare oltre il peso del titolo sul listino' (overweight), con il prezzo obiettivo in crescita del 20% a 16,30 euro. In forteanche Tim (+5,19%), dopo le indiscrezioni, confermate achiusa, che ha incassato 1 miliardo in ...

Borse europee positive nel finale , mentre a New York il Dow Jones (+0,2%) e il Nasdaq (+0,5%) procedono in cauto rialzo. Madrid guadagna lo 0,5%, Francoforte lo 0,38%, Milano lo 0,35%, Parigi lo 0,3% ... (quotidiano)

Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,45%), volano Fineco e Tim - In forte rialzo anche Tim (+5,19%), dopo le indiscrezioni, confermate a Borsa chiusa, che ha incassato 1 miliardo in restituzione di un canone da 500 milioni pagato nel 1998 su cui aveva fatto ricorso ...ansa

In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei - (TeleBorsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 ...teleborsa

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,29%, Londra +0,03% - (ANSA) - Milano, 03 APR - Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,29% a 8.153 punti e Londra lo 0,03% a ...notizie.tiscali