Borsa | l' Europa sale tra l' incognita sui tassi | Milano +0 | 1%

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Sotto i riflettori resta l'sul taglio deid'interesse. Dopo l'inflazione in calo e la disoccupazione stabile nell'Eurozona, l'attenzione ora si concentra sul discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, alla Stanford Society. L'euroa 1,0777 sul dollaro. L'indice stoxx 600 è poco mosso (+0,02%). Si muovono in terreno positivo Madrid (+0,4%), Francoforte (+0,3%), Parigi (+0,2%) e(+0,1%). In controtendenza Londra (-0,4%). I principali listini sono sostenuti dalle banche (+1%) che guardano ad un contesto ancora alto deid'interesse che spinge i ricavi. Positiva anche l'energia (+0,4%) in linea con il prezzo del petrolio. Il Wtidello 0,7% a 85,8 ...

Scalable Capital: risparmi affidati superano i 20 miliardi, oltre 1 milione di clienti - (TeleBorsa) - Scalable Capital, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha superato i 20 miliardi di ... degli utenti investe a lungo termine in fondi negoziati in Borsa (ETF) ...teleborsa

