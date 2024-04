Borsa | l' Europa positiva e titoli di Stato poco mossi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo con il clima di incertezza sul taglio dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Un contesto nell'ambito del quale idieuropei sonomentre lo spread tra Btp e Bund sale a 147 punti. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0777 sul dollaro.mosso l'indice d'area stoxx 600 (-0,05%). In rialzo Parigi (+0,1%), Francoforte e Madrid (+0,2%), mentre è in calo Londra (-0,6%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+0,3%), con i programmi di investimenti per i semiconduttori. Positive anche le banche (+0,6%), che guardano ad un contesto di tassi ancora alti che spingono i ricavi. Salgono anche le Tlc (+0,2%) e la farmaceutica (+0,1%). Andamento negativo per il settore immobiliare (-0,9%), con i ...