Borsa | l' Asia chiude in calo | vede allontanarsi taglio dei tassi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le Borsetiche chiudono incon i mercati che vedonoildeida parte delle banche centrali. Una serie di indicatori macroeconomici e le dichiarazioni di alcuni banchieri centrali hanno alimentato l'ipotesi che la Fed ritarderà l'allentamento della politica monetaria. Intanto è atteso il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, alla Stanford Society. Negativa Tokyo (-0,97%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 151,60, e si svaluta sull'euro a 163,30. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong (-1,17%), Shanghai (-0,16%), Shenzhen (-0,64%) e Seul (-1,45%). Poco mossa Mumbai (+0,07%). Sul fronte dei dati macroeconomici in arrivo il tasso di disoccupazione dell'Italia e dell'Eurozona. Dagli Stati uniti l'indice S&P Pmi dei ...

