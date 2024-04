BOOM! La Talpa torna senza studio Al vaglio anche una location in Italia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) LaQuesta volta dovrebbe essere quella buona. Era il 2021 quando Pier Silvio Berlusconi annunciò l’atteso ritorno sugli schermi Mediaset de La. Da allora si sono susseguiti i rinvii e i cambi di programma, fino ad ora: nella prossima stagione Lacon ogni probabilità ci sarà. Sì, ma come? DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il progetto prevede un ritorno con una novità importante: La2024 non avrà lo. Non solo, per la prima volta si potrebbe girare interamente in. Al momento c’è in ballo, però,un’altraeuropea. Ebbene sì, 20 anni dopo il debutto, avvenuto nel 2004 su Rai2, Lasubirebbe un netto restyling abbracciando in toto il genere factual. Un modo per tagliare ...