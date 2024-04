Bonitta assolve la Consar | Resettiamo e vinciamola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Lo sport è questo. Alla fine, hanno meritato loro". Marcol’ha presa con filosofia. Non è bastato vincere 5 set di fila, e condurre nel 6° per 16-13, per eliminare Prata in due partite e accedere alla semifinale dei playoff promozione contro Grottazzolina. Il ko dell’altra sera a Pordenone, al tiebreak di gara2 dei quarti, costringerà ora la– che aveva demolito 3-0 gli avversari in gara1 – a tornare in campo domenica sera, alle 18, al PalaCosta (poiché il Pala de André è indisponibile) per la decisiva gara3. Il tecnico ravennate ha individuato subito il problema. Sul 2-0 (e, appunto, 16-13 del 3° set), è fatalmente finito il fosforo e poi la birra: "Ci sono mancate, prima le energie mentali – ha commentato– e poi anche quelle fisiche. E così, ci siamo smarriti". Ma il grido di battaglia è stato lanciato ...