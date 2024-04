Istituto chiuso in attesa delle verifiche del caso In una scuola secondaria di primo grado di Andria oggi gli studenti non sono entrati nell'istituto per un allarme bomba scattato dopo il ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – In una scuola secondaria di primo grado di Andria oggi gli studenti non sono entrati nell'istituto per un allarme bomba scattato dopo il ritrovamento di un biglietto davanti ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – In una scuola secondaria di primo grado di Andria oggi gli studenti non sono entrati nell'istituto per un allarme bomba scattato dopo il ritrovamento di un biglietto davanti ... (webmagazine24)

Festini hard, l’ora del gip. Piccini e ’Le Iene’ in aula - davanti al giudice Guerrero l’ex sindaco, giornalisti e curatori delle inchieste tv. L’intervista ’rubata’ nell’ottobre 2017 in Piazza che dette il via alla sarabanda.lanazione

Bomba davanti ad un'abitazione: paura nella notte. Si indaga - Bomba davanti ad un'abitazione: paura nella notte ad Andria. Un ordigno di natura rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti ...msn

Esplosione nella notte ad Andria: Bomba al quartiere Croci - Torna l'incubo bombe ad Andria e questa volta non si tratta di falsi allarmi. Poco dopo la mezzanotte di mercoledì 3 aprile, un'esplosione si è verificata al quartiere Croci, in via Treves. Una Bomba ...andriaviva