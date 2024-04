Bolzano | il professore sospeso per comportamenti inopportuni su alcune alunne rientra in classe Sit-in di protesta degli studenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Stamane alcunidel liceo Pascoli dihanno organizzato un sit-in contro il rientro indi unnelle scorse settimane pernei confronti di. A parlare del caso è Alto Adige. Una cinquantina di ragazzi, in unasi è svolta in modo silenzioso, si sono radunati sul marciapiede davanti all’istituto e non hanno partecipato alle lezioni. Nella notte sulla facciata della scuola è anche apparsa una scritta contro il docente: “Scuola libera dalle molestie o liberata da noi. A voi la scelta“. I fatti Il prof era statoa fine dicembre con un procedimento disciplinare per il sospetto di ...