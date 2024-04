Bologna | tensione alta al parco don Bosco durante lo sgombero dei manifestanti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 3 aprile 2024)aldon, periferia di, per lodiche protestano per difendere gli alberi da un progetto di riqualificazione dello spazio verde e della scuola attuale . Al grido «vergogna, vergogna», alcuni ragazzi pare di collettivi e non del Comitato Besta hanno divelto le recinzioni di un cantiere adiacente alper entrare nell’area dove gli operai...