Bologna | corsa Champions e Juve nel mirino Ora Thiago può fare lo sgambetto ad Allegri

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Chissà se ieri mattina, passeggiando serenamente per le vie del centro insieme alla sua bellissima e numerosa famiglia (e sorridendo dietro un paio di occhiali da sole a una città ai suoi piedi),Motta abbia pensato a che architetto bizzarro sa essere a volte il destino. A furia di inanellare vittorie – 8 nelle ultime 9 giornate – il pilota di unche oggi tocca con mano il sognoè arrivato a un passo, ovvero due punti in classifica, dal poter mettere la freccia addirittura sulla, terza forza, in crisi nera, del campionato. Da quel 27 agosto allo Stadium, funestato dal rigore clamorosamente negato ai rossoblù dall’arbitro Di Bello per il contatto tra Iling Junior e Ndoye in area bianconera, sono trascorsi più di sette mesi. Quel furto acclarato, nonché certificato dal designatore ...