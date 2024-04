Blitz interforze a Tor Bella Monaca | raffica di arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione ad alto impatto in zona Casilino che ha visto impiegati 100 uomini tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, coadiuvati da personale della polizia locale Roma Capitale, dell’Ama, dell’Acea, del Servizio Giardini, dell’ASL, dell’Ispettorato del Lavoro, nonché da personale del VI Municipio. Il servizio che ha interessato via dell’Archeologia, via Mitelli, via Cochi, via Quaglia, via Scorza, largo Ferruccio Mangaroni, via Camassei, via Aspertini e via Santa Rita da Cascia, è stato realizzato, seguendo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legge in quella zona, contrastando efficacemente i reati legati agli stupefacenti e di tipo predatorio, controllando gli esercizi commerciali, con l’ausilio ...