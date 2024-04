Blitz di Pasqua | a Palermo un arresto per tentato omicidio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 28enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa die porto illegale di arma da fuoco. Le indagini delle donne e degli uomini del Nucleo Investigativo erano scattate immediatamente dopo una sparatoria avvenuta alla Vucciria la sera del 18 marzo quando l'indagato, al culmine di una discussione con un 35enne palermitano, aveva estratto un’arma da fuoco e aveva sparato, ferendolo ad un braccio. L'uomo, sfuggito alla cattura il 26 marzo, è stato individuato e fermato la mattina dimentre partecipava al tradizionale pranzo ...

