Blanco | ecco la decisione del Gip per l’episodio del palco distrutto a Sanremo 2023

Blanco assolto per il danneggiamento del palcoscenico a Sanremo nel 2023: “Comportamento dovuto alla frustrazione causata da problemi tecnici” - Il Gip di Imperia assolve Blanco per il caso del palco, distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso di Sanremo 2023, confermando la decisione della Procura e rigettando l'opposizione, present ...orizzontescuola

Zucchero, i concerti alla Royal Albert Hall di Londra danno il via al tour mondiale 2024 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Zucchero, i concerti alla Royal Albert Hall di Londra danno il via al tour mondiale 2024 ...tg24.sky

Cosa fare stasera in Puglia: dal karaoke indie al Tex, tutti gli eventi da non perdere - Sabato di vigilia di Pasqua ma non solo. Serate, mostre, convegni e karaoke: da Lecce a Bari, da Brindisi a Taranto, sono diversi gli appuntamenti da non perdere in Puglia per questa sera, sabato 30..quotidianodipuglia