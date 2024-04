Blanco e le rose a Sanremo | caso archiviato Il Codacons | “Clamorosa gaffe”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Il Gip di Imperia assolveper ildel palco distrutto durante l’esibizione all’Ariston nel corso di2023?, esordisce così il comunicato condiviso dala proposito della vicenda che lo scorso anno ha visto protagonista il cantante. Per i telespettatori quell’episodio è rimasto nella storia:ha preso a calci leche formavano la scenografia senza un’apparente ragione, attirando critiche e fischi. Ilaveva denunciato l’accaduto dando il via a un’indagine per danneggiamento, ma il Tribunale ha deciso di archiviare il tutto.assolto per ildelleCome riporta il comunicato del, il giovane cantante che nel ...