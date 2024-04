(Di mercoledì 3 aprile 2024) Confermata la decisione della Procura. L'ira del Codacons: "Impugneremo" Il Gip diper il caso del, distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso di Sanremo, confermando la decisione della Procura e rigettando l'opposizione, presentata dal Codacons. L'indagine per danneggiamento era nata dalla denuncia dell'associazione. "Nel motivare la sua decisione il Tribunale

Sanremo: Blanco assolto per il danneggiamento del palcoscenico nel 2023 - Peccato che nel 2023 Blanco partecipò al Festival solo come ospite, per presentare il suo nuovo brano", segnala l'associazione dei consumatori. Circostanza che, al contrario, aggrava il suo ...tg.la7

Blanco distrugge il palco al Festival 2023, Gip di Imperia assolve il cantante - (Adnkronos) - Il Gip di Imperia assolve Blanco per il caso del palco, distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso di Sanremo 2023, confermando la decisione della Procura e rigettando l'opposi ...reggiotv

Vacca (Aism): “In 10 anni migliorata prospettiva dopo diagnosi sclerosi multipla” - (Adnkronos) – "Oggi le persone con sclerosi multipla possono effettivamente" avere "un po' meno paura" dopo "la diagnosi della malattia, anche se c'è ancora molto da fare sulle forme progressive". Nel ...sardegnareporter