Blanco distrugge il palco al Festival 2023 | Gip di Imperia assolve il cantante

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Il Gip diper il caso del, distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso di Sanremo, confermando la decisione della Procura e rigettando l'opposizione, presentata dal Codacons. L'indagine per danneggiamento era nata dalla denuncia dell'associazione. "Nel motivare la sua decisione il Tribunale dicommette una clamorosa 'gaffe' – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con ...

Confermata la decisione della Procura. L'ira del Codacons: "Impugneremo" Il Gip di Imperia assolve Blanco per il caso del palco , distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso di Sanremo 2023 , ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il Gip di Imperia assolve Blanco per il caso del palco , distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso di Sanremo 2023 , confermando la decisione della Procura e rigettando ... (periodicodaily)

Blanco ‘assolto’ per il danneggiamento del palco di Sanremo - Può tirare un sospiro di sollievo Blanco. Il Gip di Imperia non ha ritenuto di procedere per quanto avvenuto sul palco dell’Ariston nel 2023, quando il cantante durante la sua esibizione danneggiò la ...davidemaggio

"Poteva compromettere la vittoria". Il gip archivia Blanco, ma lui non era in gara - Secondo il gip, lo scatto di rabbia di Blanco quando ha sfasciato la scenografia floreale di Sanremo sarebbe "comprensibile" perché il problema tecnico poteva comprometterne la vittoria a Sanremo. Ma ...ilgiornale

Sanremo: Blanco assolto per il danneggiamento del palcoscenico nel 2023 - Peccato che nel 2023 Blanco partecipò al Festival solo come ospite, per presentare il suo nuovo brano", segnala l'associazione dei consumatori. Circostanza che, al contrario, aggrava il suo ...tg.la7