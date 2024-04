Binario della memoria | a Roma Tiburtina un totem multimediale per ricordare la Shoah

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unè stato posizionato alstazione, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris, peroltre mille donne, uomini e bambini di religione ebraica che il 18 ottobre 1943 furono deportati daverso il campo di Birkenau. «Portiamo persone, passeggeri, sogni e – in tempi di guerra – siamo stati purtroppo costretti a portare uomini, donne e bambini in luoghi dove sono state consumate delle atrocità. Iniziative come questa servono non solo per commemorare, ma anche per essere strumento di riflessione per le generazioni future. Ladeve restare viva ogni giorno, quotidianamente. Perché la convivenza civile si costruisce sempre e non solo nei momenti di commemorazione». ...