Bimbo in pericolo di vita trasportato da Catania a Lecco grazie a volo coordinato dall’Aeronautica Militare

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilsanitario urgente per il, richiesto dalla Prefettura di, è stato effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo. Disposto edalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’AeronauticaUndi due anni, ricoverato presso l’ospedale Garibaldi die bisognoso di cure specialistiche urgenti, è statod’urgenza, oggi pomeriggio, all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica, per il successivo ricovero presso l’ospedale Medea di Bosisio Parini, in provincia di. Per ilambulanza, richiesto dalla Prefettura di, è stato ...