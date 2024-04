Bimbo di un anno e mezzo cade dal terzo piano | salvo grazie ad un’aiuola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un tragico incidente ha scosso la tranquilla comunità di Airuno, nella provincia di Lecco, nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile. Un bambino di unè precipitato daldi un’abitazione, causando grande apprensione e paura tra i presenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e i carabinieri del comando provinciale di Lecco. La situazione richiedeva un intervento tempestivo per garantire il soccorso al piccolo e per stabilire le cause e le circostanze dell’incidente. Fortunatamente, il bambino è atterrato suerbosa, che ha contribuito ad attenuare la caduta. Le condizioni del terreno, inzuppato dalla pioggia dei giorni precedenti, hgiocato un ruolo fondamentale nel mitigare l’impatto della caduta. La ...