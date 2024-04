Bimba di 2 anni scomparsa in Serbia | l’Interpol emette avviso per la piccola Danka | ricerche in tutta Europa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'Interpol, l'organizzazione per la cooperazione di polizia e il contrasto del crimine internazionale, ha emesso ungiallo per ladiIlic di 2. La bambina è sparita nel nulla circa una settimana fa, martedì 26 marzo, mentre era in compagnia della madre vicino alla città di Bor, in. Lesono attive in