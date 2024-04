Biden e Xi | prove di dialogo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024)difra Washington e Pechino nel pieno di tempeste globali che sembrano ingovernabili anche dalle due superpotenze. Joee il presidente cinese Xi Jinping si sono intrattenuti per oltre un’ora e mezzo al telefono per fare un check sull’evoluzione dei loro rapporti dopo l’incontro del novembre 2023 in California. I due leader hanno parlato a tutto campo, dall’intelligenza artificiale al clima passando per la lotta al Fentanyl, i cyberattacchi e il Medio Oriente. Un"franco" e "costruttivo", come lo ha descritto la Casa Bianca, dal quale sono emersi ancora una volta i nodi di Taiwan e Ucraina e le distanze sul fronte economico.ha sollevato con Xi le preoccupazioni americane sul "sostegno" di Pechino "alla Russia nel ricostruire la sua industria di difesa", in ...