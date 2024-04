Bevono vodka | poi la lite furibonda per la guerra in Ucraina | ucciso a pugni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Qualche bicchiere di troppo, poi lafinita in tragedia. Oleh Kruk, ucraino di 27 anni, è stato condannato anche in appello a sei anni e otto mesi per l'omicidio preterintenzionale aggravato del connazionale 40enne Torshyn Serhiy, avvenuto il 18 agosto 2022 a San Giuseppe Vesuviano...

I Cocktail gastronomici sono arrivati in Italia, dal Cacio e Pepe Martini alla Giardiniera da bere - Dal Negroni alla pizza al Martini alla cacio e pepe, il fenomeno dei cocktail gastronomici è protagonista anche in Italia: le proposte più originali da nord a sud.dissapore

"Il mio avvocato vedrà cosa fare...". Ivana Spagna costretta a smentire la sua morte - Inoltre, la cantante ha anche spiegato che non ha mai bevuto la vodka e così ha riferito: “La vodka poi non so nemmeno che cosa sia, siccome non l’ho mai provata”. Ivana Spagna non ha dubbi: “La cosa ...ilgiornale

Movida a Napoli, l’appello delle mamme: «Salviamo i nostri giovani. Le molestie Normalità» - Feste “a tema” dove si va per sballarsi con fumo, sesso e alcol, ma soprattutto per farsi accettare dagli altri. Non solo da amici o fidanzati, ma da una società che ormai ...ilmattino