Bersani a La7 | “Santanché è la marchesa del Grillo | fa quello che vuole e batte pure Josefa Idem come canoista perché è sempre a galla”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Cosa penso della Santanchè? Lei è ladel: io sono io e voi non siete un… È una bella sindrome da premierato: sicho i voti e sono sulla poltrona, faccioche voglio”. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigicommenta il caso di Daniela Santanchè, ministra del Turismo e senatrice di Fratelli d’Italia, attualmente indagata per truffa ai danni dello Stato, bancarotta e falso in bilancio.menziona, ministra alle Pari opportunità, sport e politiche giovanili nel governo Letta: “Un orgoglio dell’Italia, 38 medaglie tra Olimpiadi, mondiali ed europei. Lei si dimise per l’accusa di una irregolarità Imu, sanabile e poi sanata con un’ammenda. La Santanchè, insieme alla Meloni, chiese le dimissioni di ...

