Berrettini vince all’Atp di Marrakech | “Sinner ci spinge a fare di più”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Matteotorna ascintille agli Atp di. La sua vittoria dopo oltre sette mesi rappresenta un nuovo inizio per il tennista italiano. Il numero 135 del mondo, in tabellone con il ranking protetto e alla prima ufficiale stagionale su questa superficie, ha eliminato per 6-2 6-1 in poco meno di un’ora e L'articolo proviene da Il Difforme.