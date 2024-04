Berrettini-Munar oggi | Atp Marrakech 2024 | l' orario e dove vederla in diretta

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Matteotorna in campo all'Atp 250 di Marrakesh. Il romano, agli ottavi di finale del torneo che si gioca in Marocco, dopo la convincente vittoria in 2 set all'esordio contro il kazako Shevchenko (6-2, 6-1), affronta lo spagnolo, tra i migliori ottanta giocatori del mondo, che ha avuto...