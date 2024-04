Berrettini e Sonego | vittorie con brivido a Marrakech | ora il super derby azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Marocco), 3 aprile 2024 – Si fa bollente la terra rossa marocchina. Due battaglie al terzo set portano alfra Matteoe Lorenzo. Sfuma invece il potenziale scontro tricolore fra Cobolli e Fognini: il toscano, decisamente fuori condizione, si è arreso al russo Kotov per 6-1, 7-6. Buona la seconda per Berretto: dopo la vittoria di primo turno contro il kazako Schevchenko, il tennista romano ha battuto anche lo spagnolo Munar, amico e pupillo di Nadal per 6,4 – 4,6 – 6,3. L’iberico è a suo agio sulla terra marocchina, un vero e proprio terreno di caccia, ma Matteo è bravo a far valere pesantezza di palla e accelerazioni. Centrando il primo break dell’incontro Matteo fa subito suo il primo set. Poi un piccolo blackout nel secondo parziale ...